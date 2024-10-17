В двух комплектациях подорожал новый купе-кроссовер KNEWSTAR 001 на 90 тысяч рублей

Недавнее повышение цен на автомобили, начавшееся в октябре, затронуло даже новый купе-кроссовер с российского рынка под названием KNEWSTAR 001. По данным экспертов из агентства "АВТОСТАТ", ссылающихся на исследование сайта "Цена Авто", две версии этой модели подорожали на 90 тысяч рублей.

Увеличение стоимости затронуло среднюю комплектацию Flagship и верхнюю Flagship Sport. Теперь их цены составляют 4 115 990 рублей и 4 215 990 рублей соответственно, что выше на 2,2% по сравнению с предыдущими цифрами. В то же время базовая версия Luxury осталась без изменений и продается за 3 795 990 рублей.

Напомним, что купе-кроссовер KNEWSTAR 001 появился на российском рынке ровно месяц назад - 19 сентября 2024 года. В этой модели представлены два 2-литровых бензиновых двигателя, сопряженных с 8-ступенчатой "автоматической" коробкой передач. В модификациях Flagship и Luxury автомобиль оснащен двигателем мощностью 200 лошадиных сил, а в версии Flagship Sport - двигателем мощностью 238 л.с. Все варианты оснащены полным приводом.

На фото: KNEWSTAR