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Открытие нового здания к Музею Алонсо намечено на ноябрь

Во время летнего перерыва в чемпионате Фернандо Алонсо решил посетить свой родной город Овьедо. В сопровождении отца, Хосе-Луиса Алонсо, он провел день в музее и на картодроме.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.08.2024, 10:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Во время летнего перерыва в чемпионате Фернандо Алонсо решил посетить свой родной город Овьедо. В сопровождении отца, Хосе-Луиса Алонсо, он провел день в музее и на картодроме. К их компании также присоединились Адриан Барбон, глава провинции Астурия, и Ванеса Гутьеррес из Совета по культуре.

Согласно испанской газете Marca, цель визита была весьма значима. На данный момент уже идут работы по расширению музейного комплекса, включая возведение нового картодрома, который будет расположен в закрытом помещении.

Планируется, что помимо картодрома, в новом корпусе также найдут свое место офисы Автомобильной федерации Астурии. Строительство находится на ранней стадии и предполагается, что проект будет завершен к ноябрю. Астурия станет домом для первого закрытого картодрома в регионе, что является редкостью для севера Испании.

После тура по музею Алонсо, Адриан Барбон выразил благодарность гонщику и его отцу, отметив их значимый вклад. "Важно подчеркнуть, что у нас не всегда будут спортсмены уровня Фернандо, но своим примером он вдохновляет многих молодых астурийцев", - подчеркнул глава провинции Астурия.

Источник

Фернандо Алонсо (60)

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