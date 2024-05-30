Haval H5: внушительный размер Land Cruiser, но доступен по более низкой цене

Первое поколение внедорожника в России было продано десятками тысяч машин. Основой для этих автомобилей послужил японский Isuzu Axiom. Новый H5 разработан на платформе пикапа Great Wall King Kong.

Одним из ключевых изменений являются размеры. Длина H5 составляет 5,19 метра, что делает его больше, чем Land Cruiser 300. В конструкции китайского внедорожника используется рама, а также подключаемый передний привод part-time.

H5 будет предлагаться с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, в то время как у исходной модели есть механическая коробка. Двигатели, устанавливаемые на H5, имеют объем 2 литра и выдают 190 л.с., будь то бензиновый или дизельный моторы.

Салон автомобиля оснащен двумя рядами сидений, а оставшееся пространство занимает огромный багажник. Дизайн интерьера повторяет стиль пикапа King Kong. Не планируется выпускать максимально насыщенные комплектации, чтобы избежать конкуренции с моделью Tank.

Стоимость нового Haval H5 пока не была оглашена. Официальные цены могут появиться к концу года. Параллельный импорт этих автомобилей в октябре предыдущего года стоил более 5 миллионов рублей, но к декабрю цена снизилась до 3 миллионов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что партия новых кроссоверов Haval F7 пополнила автопарк госавтоинспекции Челябинска.