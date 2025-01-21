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Новый пикап от Sinotruk выйдет на российский рынок

В первой половине 2025 года на российском рынке появится новый пикап Sinotruk Bolden версии S7 с грузоподъемностью до 1050 кг. Модель обещает стать универсальным выбором для тех, кто ценит сочетание надежности, комфорта и современных технологий.
РедакцияР
Редакция
21.01.2025, 13:10·2 мин
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Фото: предоставлено пресс-службой

В первой половине 2025 года на российском рынке появится новый пикап Sinotruk Bolden версии S7 с грузоподъемностью до 1050 кг. Модель обещает стать универсальным выбором для тех, кто ценит сочетание надежности, комфорта и современных технологий.

Bolden S7 имеет рамную конструкцию кузова из оцинкованной стали, которая гарантирует высокую прочность и устойчивость к коррозии.

В российской версии пикап будет оснащаться дизельным двигателем WP2H мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 410 Нм, 8-ступенчатым автоматом, полным приводом с блокировкой дифференциала, с пониженной передачей.

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Интерьер пикапа порадует комфортом и количеством опций, доступной для такого класса автомобилей, камерой 360°, системой “прозрачный капот”, дополнительной шумоизоляцией и другими опциями.

Цены и комплектации Bolden S7 для России будут объявлены ближе к началу продаж новинки.

В 2024 году Sinotruk запустил на российский рынок две легковые модели под брендом VGV: U70PRO и U75PLUS, продажи которых начались в сентябре.

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