Новый пикап от Sinotruk выйдет на российский рынок

В первой половине 2025 года на российском рынке появится новый пикап Sinotruk Bolden версии S7 с грузоподъемностью до 1050 кг. Модель обещает стать универсальным выбором для тех, кто ценит сочетание надежности, комфорта и современных технологий.

Bolden S7 имеет рамную конструкцию кузова из оцинкованной стали, которая гарантирует высокую прочность и устойчивость к коррозии.

В российской версии пикап будет оснащаться дизельным двигателем WP2H мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 410 Нм, 8-ступенчатым автоматом, полным приводом с блокировкой дифференциала, с пониженной передачей.

Интерьер пикапа порадует комфортом и количеством опций, доступной для такого класса автомобилей, камерой 360°, системой “прозрачный капот”, дополнительной шумоизоляцией и другими опциями.

Цены и комплектации Bolden S7 для России будут объявлены ближе к началу продаж новинки.

В 2024 году Sinotruk запустил на российский рынок две легковые модели под брендом VGV: U70PRO и U75PLUS, продажи которых начались в сентябре.