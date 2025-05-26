"Результаты краш-теста показали, что новая дешевая «Лада» получила серьезные повреждения"

Подготовка к серийному выпуску новой LADA Iskra включала в себя обширные заводские испытания, включая 84 краш-теста. Фотографии одного из испытанных автомобилей были опубликованы в паблике "Lada Iskra / Лада Искра" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Автоновости Дня Фото АвтоВАЗ

На опубликованных фотографиях интерьера LADA Iskra, протестированного в краш-тесте, видны повреждения, указывающие на удар в среднюю стойку кузова с водительской стороны. Несмотря на это, серьезных повреждений не наблюдается — замятые двери, поврежденная облицовка стойки и незначительные деформации внутренней отделки.

Пользователи отметили отсутствие следов сработавших боковых подушек безопасности из-за их отсутствия в данной модификации. Фронтальные подушки не сработали из-за характера удара. Также пользователи обратили внимание на необычную форму подголовников передних сидений испытанной модели.

По заявлению "АвтоВАЗа", для тестирования было изготовлено 98 прототипов LADA Iskra в различных вариантах. Автомобили проходили испытания не только на дороге, но и в лабораторных условиях, используя специальное оборудование.

Основное внимание в процессе испытаний было уделено аспектам безопасности. 84 краш-теста подтвердили высокий уровень защиты Iskra, превосходящий требования безопасности России. Также проводились сравнительные испытания с LADA Vesta и аналогами B-класса.

Комплектация LADA Iskra включает в себя электронную систему стабилизации, антиблокировочную систему тормозов, две подушки безопасности и другие системы активной и пассивной безопасности.

Согласно информации, на данный момент производство LADA Iskra в Тольятти запущено, но выпускается она пока ограниченными партиями. Недавние данные свидетельствуют о выпуске 16 автомобилей в кузовах "седан" и "универсал".

Продемонстрированные образцы Iskra уже поступают к дилерам в Москве. Официальный старт продаж запланирован на 20 июля, в День рождения "АвтоВАЗа".

Автор: Иван Бахарев