Mazda выпускает на мировой рынок свой последний электромобиль EZ-6.

На апрельском автосалоне в Пекине состоялся дебют новой модели Mazda EZ-6. По информации автопроизводителя, эта модель должна появиться на китайском рынке до конца текущего года. Сначала электрокар появится в Китае, а затем его выпустят в Европе, в то время как о Северной Америке в анонсе не было ни слова.

Этот автомобиль стал результатом совместной работы специалистов Mazda и Changan и считается преемником модели Mazda 6. Седан построен на платформе с задним приводом, аналогичной используемой у Changan SL03.

Новинка, обозначенная как EZ-6, оказалась на 11 сантиметров длиннее по сравнению с последним поколением Mazda 6.

Что касается трансмиссий для новой модели, то разработчики предусмотрели выбор для покупателей. Планируется выпуск подключаемых гибридных и полностью электрических версий автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Mazda планирует ввести платную подписку на удалённый запуск двигателя своих автомобилей.