Главная Новости Электромобили Mazda выпускает на мировой рынок свой последний электромобиль EZ-6.
Новости

Mazda выпускает на мировой рынок свой последний электромобиль EZ-6.

На апрельском автосалоне в Пекине состоялся дебют новой модели Mazda EZ-6. По информации автопроизводителя, эта модель должна появиться на китайском рынке до конца текущего года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.08.2024, 12:51·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

На апрельском автосалоне в Пекине состоялся дебют новой модели Mazda EZ-6. По информации автопроизводителя, эта модель должна появиться на китайском рынке до конца текущего года. Сначала электрокар появится в Китае, а затем его выпустят в Европе, в то время как о Северной Америке в анонсе не было ни слова.

Этот автомобиль стал результатом совместной работы специалистов Mazda и Changan и считается преемником модели Mazda 6. Седан построен на платформе с задним приводом, аналогичной используемой у Changan SL03.

Новинка, обозначенная как EZ-6, оказалась на 11 сантиметров длиннее по сравнению с последним поколением Mazda 6.

Что касается трансмиссий для новой модели, то разработчики предусмотрели выбор для покупателей. Планируется выпуск подключаемых гибридных и полностью электрических версий автомобиля.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Mazda планирует ввести платную подписку на удалённый запуск двигателя своих автомобилей.

Источник

Авторынок (82)Mazda (48)Электромобили (218)Японские (105)Mazda Электромобиль (1)Mazda Авторынок (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация