Не обращаете внимание на рекомендации техосмотра? Это может скоро измениться.

Содержание:

Главное:

Более трети автомобилей в Великобритании в 2024 году не проходят техосмотр из-за изношенных шин, что вызвало опасения по поводу безопасности из-за состояния резины на британских автомобилях. Это привело к требованиям обязательного проведения последующих проверок.

За прошлый год (2023-24) более 2,15 миллиона автомобилей не прошли ежегодный техосмотр из-за сильно изношенных шин. Это составляет примерно каждый пятый случай отказа на техосмотре и увеличение примерно на 100 000 по сравнению с предыдущим годом, а также способствовало общему числу более чем четверти миллиона с 2019-20 год.

Такое падение состояния шин на британских автомобилях также подчеркивается тем, что из более чем двух миллионов автомобилей, которые не прошли техосмотр, 750 000 ранее были предупреждены о проблемах с шинами. Это говорит о том, что многие водители игнорируют рекомендации, полученные в ходе техосмотра, и могут ездить с незаконными или даже опасными шинами.

В связи с увеличением числа отказов на техосмотре из-за проблем с шинами и тем, что около 1 700 человек погибли в 2023 году после попадания в аварии, где дефекты шин были названы агравирующими факторами, благотворительная организация по безопасности дорожного движения TyreSafe призывает правительство к изменениям.

Какие изменения предлагаются?

Теперь TyreSafe, совместно с Парламентским советом по безопасности транспорта (PACTS), требует "обязательных последующих действий в течение трех месяцев после рекомендации по шинам - таких как предупреждения водителям, напоминания или требования подтверждения замены".

Конечно, запрос на более частую замену шин влечет за собой дополнительные расходы для потребителей. Однако директор фирмы по управлению рисками автопарка Verifleet Ричард Стоу напомнил общественности, что "Последствия бездействия могут быть фатальными. Пора относиться к безопасности шин с серьезностью, которую она заслуживает".

Все это происходит после недавнего расследования Auto Express в отношении бывших в употреблении шин, которое выявило, что подозрительные компании по всей стране продают шины, не соответствующие юридическим требованиям, установленным Агентством стандартов водителей и транспорта.

Редактор по вопросам потребителей Крис Розамонд написал министру транспорта Хайди Александер, призвав к немедленному пересмотру правил, регулирующих отрасль бывших в употреблении шин, потому что, согласно оценкам TyreSafe, 94 процента из них продаются незаконно, что требует принятия мер для защиты участников дорожного движения.