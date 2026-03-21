Chery презентовала прорывную аккумуляторную технологию для автомобилей: «Носорог»

Chery готовится стать одним из первых производителей электромобилей в Китае, которые начнут массовое производство твердотельных аккумуляторов. Компания представила новую линейку батарей под названием Rhino («Носорог»), которые могут обеспечить запас хода до 1500 километров на одной зарядке.

По информации представителей компании, автомобили Chery, оснащённые аккумуляторами Rhino, прошли комплексные испытания, преодолев 25 миллионов километров в различных климатических зонах. Тесты проводились в условиях высокогорья, пустынь, а также в регионах с экстремально низкими и высокими температурами — от -40 до +50 градусов по Цельсию. Новые батареи также были проверены на соответствие всем современным стандартам безопасности.

Разработчики отмечают, что в процессе создания этих твердотельных аккумуляторов удалось добиться увеличения проходимости на 15%. За счёт градиентной структуры электрода была повышена скорость диффузии лития на 20%, а эффективность жидкостного охлаждения выросла на 15%. Благодаря этим технологическим решениям батареи Rhino способны заряжаться от станций постоянного тока мощностью свыше 1000 кВт, что позволяет увеличить запас хода на 500 километров всего за 8 минут.

Среди других особенностей новой линейки выделяется способность выдерживать до 5 тысяч циклов зарядки при сохранении не менее 80% первоначальной ёмкости. Кроме того, каждая ячейка батареи способна выдержать прокол одновременно десятью стальными иглами.

Линейка Rhino разделена на три основных сегмента. Первый — Rhino H — включает жидкостные аккумуляторы серий H100, H200, H300 и H400, предназначенные для гибридных автомобилей. Они обеспечивают запас хода на электротяге в диапазоне от 100 до 400 километров.

Второй сегмент, называемый Rhino E, состоит из «полутвердотельных» батарей E400, E600, E800 и E1000, в которых уменьшено содержание жидкого электролита. Эти аккумуляторы предназначены исключительно для электромобилей и способны обеспечить дальность хода от 400 до 1000 километров на одной зарядке.

Самыми технологичными в линейке являются твердотельные батареи Rhino S, где жидкий электролит полностью заменён на твёрдое вещество. В производство планируется запустить три модели: S1000, S1200 и S1500, каждая из которых рассчитана на автономный пробег от 1000 до 1500 километров.

Напомним, что ранее Chery анонсировала скорое появление на российском рынке нового гибридного внедорожника iCAUR V27 с характерным «квадратным» дизайном кузова. В Китае эта модель уже поступила в продажу.

