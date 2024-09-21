Норрис: Я не прекращал делать то, что делал весь уик-энд

В рамках Гран При Сингапура Ландо Норрис продемонстрировал высокую скорость, выиграв квалификацию в пятый раз в этом сезоне. Его напарник по команде McLaren, Оскар Пиастри, также показал отличный результат, финишировав на пятой позиции.

Ландо Норрис, занявший первую строчку стартовой таблицы, поделился своими впечатлениями: «Путь к поулу был непростым, особенно в квалификации. Казалось, что прогрессировать и улучшать время круг за кругом было сложно, учитывая, что все остальные участники гонки также были на грани своих возможностей, особенно в заключительной части отборочных заездов».

«Я доволен результатом, который смог показать сегодня, особенно на такой узкой трассе, как в Сингапуре. Я чувствовал себя уверенно с самого начала уик-энда, хотя признаюсь, что это чувство несколько ослабло во время квалификации. Но в целом, мы успешно справились с задачей», - добавил пилот McLaren.

Британец также подчеркнул, что последний круг не получился таким идеальным, как предыдущие, однако общее впечатление от автомобиля было положительным: «Я верил в нашу скорость, поэтому не стал излишне рисковать. Важно оставаться в рамках возможного на подобных трассах, где каждая сотая секунды имеет значение».

«Трасса очень сложная, машина постоянно прыгает на неровностях, поэтому любая ошибка может стоить нам дорого. Я старался оставаться спокойным и сфокусированным на своей задаче, и я счастлив, что смог выполнить ее сегодня. Жду с нетерпением завтрашней гонки и надеюсь на хороший результат».