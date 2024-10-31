Хопкинс: Перед гонкой надо убедиться, что твоя неприкосновенность не нарушится

За четыре Гран При до завершения текущего сезона Ландо Норрис отстаёт от Макса Ферстаппена на 47 очков в борьбе за первенство в личном зачёте. Молодой британец выражает надежду, что соперничество с лидером обойдётся без инцидентов и будет справедливым.

«Я всё так же уважаю Макса, – отметил Норрис. – Не за его прошлые поступки, а за его спортивные достижения. Я не считаю нужным обсуждать с ним прошлые инциденты на трассе. Я не его тренер, не его наставник. У меня нет намерений давать ему советы. Макс отлично осознаёт, что от него требуется. Где-то внутри себя он понимает, что допустил ошибку на предыдущей гонке. И внутренне измениться должен именно он, а не я».

«Макс – один из лучших автогонщиков на сегодняшний день, если не лучший, – продолжил Норрис. – Он прекрасно понимает свои возможности, границы и то, что требуется от него для улучшения результата».

«В своей карьере я добивался хороших результатов, стремясь избегать столкновений и сохранять целостность своего болида. Все эти мелочи имеют значение, особенно в условиях ограниченных ресурсов».

«Я всегда придерживался принципов честной и чистой игры. Недавно я признал, что, возможно, слишком мягко сражался в прошлой гонке. Однако я считаю, что мои решения всегда были справедливыми. Иногда мне приходилось платить за излишнюю осторожность, но всё равно всё зависит не только от меня. Бывают ситуации, когда надо избежать возможного столкновения, и это не всегда видно извне, например, по телевизору».

«Новый этап этого уик-энда я начинаю с изменёнными ожиданиями, настраиваюсь на честные и чистые состязания. Думаю, именно этого мы все заслуживаем».