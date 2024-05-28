У Норриса мнение, что Сайнс повезло занять третье место.

На старте Гран При Монако Карлос Сайнс проколол шину в поединке с Оскаром Пиастри и застрял на трассе на четвёртом повороте. Тем не менее благодаря красным флагам пилоту удалось вернуться на третью позицию после рестарта и финишировать на подиуме.

Гонщик из команды McLaren, Ландо Норрис, поделился своим разочарованием в связи с тем, что ошибка Сайнса прошла для него бесследно.

«Карлосу действительно повезло с красными флагами, потому что к моменту своей остановки он занимал последнее место из-за собственной ошибки, – приводит слова Ландо Норриса портал Racingnews365. – Но благодаря рестарту ему удалось вернуть третье место, и меня это расстроило, так как из-за этого я откатился на четвёртую строчку.

Иногда красные флаги бывают вашим союзником, а иногда приносят большое разочарование. Нам не повезло из-за фортуны, с которой столкнулся Карлос. Во время гонки у меня не было никаких шансов, я просто медленно проехал до финиша».