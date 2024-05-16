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Достижение еще больших успехов – вот цель, выбранная Норрисом

Ландо Норрис прибыл в Имолу как победитель предыдущего этапа и надеется укрепить свои позиции.Пилот команды McLaren поделился: «Мы хорошо отметили мою победу в Майами, но сейчас вся моя концентрация на Имоле.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.05.2024, 16:41
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис прибыл в Имолу как победитель предыдущего этапа и надеется укрепить свои позиции.

Пилот команды McLaren поделился: «Мы хорошо отметили мою победу в Майами, но сейчас вся моя концентрация на Имоле. Этот этап крайне важен, и нам необходимо продолжать двигаться вперед, чтобы соревноваться с Ferrari и Red Bull на каждой гонке».

На данный момент McLaren занимает третье место по скорости, однако болид становится быстрее, команда успешно проводит пит-стопы и использует оптимальные стратегии. Норрис уверен, что его команда готова сразиться за победы и им нужно лишь прибавить в скорости.

Источник

Ландо Норрис (17)McLaren (54)

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