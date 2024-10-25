Чак Норрис: Делаю то, что по моему мнению необходимо

Во время заезда в Остине Ландо Норрис дважды не смог ответить на атаки Макса Ферстаппена, уступив позиции сначала на старте, а затем в заключительной части гонки. В результате гонщик, начавший гонку с первой позиции, финишировал лишь четвертым месте.

На пресс-конференции в Мехико Норриса спросили, готов ли он к более агрессивной тактике в противостоянии с Максом Ферстаппеном...

Ландо Норрис ответил: «Этот вопрос неоднозначен, ситуация гораздо сложнее, чем просто дать однозначный ответ. Есть ли что-то, что мне стоит изменить? Да. Я лишь частично ошибаюсь? Нет».

«Для Макса не имело значения, первым ли он финиширует, вторым или третьим – его целью было лишь пересечь финишную черту раньше меня, и он справился с этим заданием».

«В тот раз он оказался сильнее, но мне необходимо его победить, поэтому мой подход будет иным, хотя общая стратегия останется неизменной. Я внесу коррективы, буду проявлять большую или меньшую агрессивность в различные моменты. Я буду действовать так, как посчитаю нужным».

«Я понимаю его намерения, он был непрост в обгоне, но я не хотел рисковать столкновением, которое могло бы мне обернуться излишне дорого».