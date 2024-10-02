Никто не хочет BMW XM

Производство BMW XM началось в декабре 2022 года и с тех пор этот автомобиль испытывает определенные трудности. Продажи этого спортивного внедорожника идут медленно, и эта тенденция сохраняется и в третьем квартале текущего года. За эти три месяца автопроизводитель продал всего 307 внедорожников XM, что на 30,7% меньше, чем в том же квартале прошлого года, когда было продано 443 единицы.

Это особенно заметно на фоне других медленно продаваемых моделей BMW. Например, баварский автопроизводитель продал 543 Z4 в этом квартале. Это означает, что XM менее популярен, чем двухместный родстер, представляющий собой сегмент с невысоким объемом продаж. Конечно, продажи Z4 выросли почти на 64%, но это всего лишь увеличение на 212 единиц.

Фото: Motor1.com BMW

Однако новости о XM не так существенны в более широком контексте продаж BMW, которые снизились по всем их маркам. Продажи легковых автомобилей снизились на 5%, внедорожники - на 8,5%, а у бренда Mini упали на поистине шокирующие 33% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Иконичная модель автопроизводителя - 3 Series - снизилась на 13,7%, несмотря на недавнее обновление. Не самые радостные новости.

Тем не менее, данные за текущий год менее драматичны. В целом компания снизилась всего на 2,1% по сравнению с прошлым годом, что составляет разницу всего в 5 740 автомобилей.

Продажи в Q3 Изменение BMW Северная Америка 83 412 единиц -9,2%

Некоторые модели, такие как Z4, показали значительный рост в процентном отношении. Продажи 5 Series выросли на 44,7%, 2 Series - на 25,6%, а X4 увеличился на 41,8% по сравнению с Q3 прошлого года. В основном же продажи снижаются. Каждая модель Mini показала уменьшение продаж. Лидер продаж - Countryman - снизился на 16,4%. Самой успешной моделью бренда стал Cooper S hardtop, снизившийся всего на 3,3%.

Так что давайте надеяться, что многие решат дарить друг другу BMW с этими огромными бантами на праздники. У бренда много работы, если он надеется завершить 2024 год на восходящей траектории.