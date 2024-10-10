Мерседес EV не востребованы.

Компания Mercedes-Benz продолжает испытывать трудности с продажами своих электромобилей. Продажи трех моделей EQB, EQE и EQS снизились на 42 процента по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тем не менее, несмотря на затруднения в отделе электромобилей, продажи Mercedes выросли на 11 процентов по сравнению с третьим кварталом 2023 года.

Прошлый квартал не стал легким для Mercedes в плане продаж электромобилей. Компания только что сообщила данные о продажах в США за третий квартал, раскрыв еще одни три месяца снижения продаж моделей EQB, EQE и EQS.

Продажи этих трех моделей снизились на 42 процента в третьем квартале 2024 года: с 9 984 проданных машин в прошлом году за тот же период до всего 5 769 машин в этом году. Mercedes не разбивает продажи по типам кузова, поэтому нельзя точно сказать, продаются ли внедорожные версии EQE и EQS лучше седанов. В любом случае, для бренда EQ ситуация далека от идеальной.

Этот квартал отличается от второго, когда самый маленький электромобиль из трех, EQB, получил существенный рост продаж весной. Тем не менее, все три модели показывают снижение по сравнению с предыдущим годом, причем EQS является худшим в этом плане, потеряв 50 процентов продаж в 2024 году по сравнению с прошлым годом.

Mercedes признает, что у них не все получилось с их электромобилями. Компания признала ранее в этом году, что была слишком оптимистично настроена относительно своих целей по электрификации, прежде чем отказаться от запланированной крупной платформы для электромобилей, которая изначально должна была дебютировать в 2028 году. В мае генеральный директор Ола Калленюс подтвердил, что компания планирует перейти к стратегии, аналогичной подходу BMW, предлагая электрические и бензиновые версии следующего S-класса вместо нового EQS.

Электромобили Mercedes-Benz не были единственными крупными проигравшими в прошлом квартале. E-класс, который прошел только два года с момента крупного обновления, снизился на 51 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кабриолет SL испытывает еще более сложный год, снизившись на целых 81 процент в том же временном периоде.

Несмотря на эти неудачи, общие продажи Mercedes выросли на 11 процентов по сравнению с третьим кварталом 2023 года, в основном благодаря огромной линейке внедорожников производителя. Двухдверный CLE, новая модель этого года, также выделяется, продав более 10 000 единиц на данный момент в 2024 году. Это больше, чем S-класс, G-класс или доступный CLA. Кто сказал, что купе умерли?

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