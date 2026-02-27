В Великобритании отзывают Nissan X-Trail из-за риска отказа двигателя

Компания Nissan объявила о глобальной кампании по отзыву автомобилей X-Trail из-за обнаруженной потенциально опасной проблемы с двигателем, которая затрагивает сотни тысяч машин по всему миру.

Как сообщили представители Nissan Motor GB изданию Auto Express, отзыв связан с возможным повышением температуры моторного масла. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению смазки, повреждению двигателя и, в отдельных случаях, к его выходу из строя.

Точные данные о числе затронутых автомобилей в Великобритании пока не обнародованы, Nissan еще не предоставил официальную информацию по этому вопросу. Однако известно, что по всему миру под отзыв подпадает более 320 000 автомобилей. Проблема касается моделей X-Trail, оснащённых 1,5-литровым трёхцилиндровым бензиновым двигателем, выпущенных в период с 2023 по 2026 годы.

Производитель планирует начать информировать владельцев автомобилей с марта. Клиенты получат приглашение посетить авторизованный сервисный центр Nissan для проведения бесплатного обновления программного обеспечения. Журналисты Auto Express обратились к японской компании с вопросом, следует ли владельцам воздержаться от эксплуатации машин до проведения обновления, однако ответа пока не поступило.

Модель X-Trail является более крупной версией Nissan Qashqai, который уже много лет входит в число лидеров британского авторынка. Помимо указанного бензинового мотора, X-Trail предлагается в версиях с инновационной гибридной силовой установкой e-Power, на которые отзыв не распространяется.

Следите за дальнейшими сообщениями Auto Express, чтобы быть в курсе развития ситуации.