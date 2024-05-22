Автопроизводитель Nissan выпустил парфюм, который пахнет автомобильными шинами.

Автопроизводитель Nissan представил новый парфюм, который пахнет резиной. В дополнение к этому, он также содержит нотки вишневого цвета, ведь Япония всемирно известна своими цветущими сакурами весной. Это действительно странное сочетание, и да, это настоящий парфюм. Фрагранс получил название Smell My Dust, и нас очень интересует, как он пахнет.

Однако узнать это может быть непросто. Nissan не сообщает, как можно приобрести флакон, но анонсировал запуск парфюма к предстоящему этапу гонок Formula E, который пройдет в этот уик-энд в Шанхае. Это первый заезд электрической серии в Шанхае, и Nissan надеется привлечь дополнительное внимание к своему новому аромату. Похоже, что странные духи и туалетная вода пользуются популярностью среди молодых поколений.

Фото: Motor1.com

Nissan сотрудничал с парфюмерной лабораторией в Шанхае, чтобы воплотить этот аромат в жизнь. Точный состав неизвестен, однако Top Gear утверждает, что в процессе создания использовались реальные частицы пыли от шин. В этом году Nissan успешно выступает в гонках Formula E, завоевав шесть подиумов и одну победу на событии, что позволило команде занять третье место в общем зачете. И вот как они решили это отметить.

Однако это не первый флакон с ароматом бренда Nissan. У компании есть целая линейка ароматов на автомобильную тематику на сайте Nissanperfume.com, включая такие ароматы, как Armada, GTR, Patrol и 350Z, последний из которых описывается как "охлаждающий аромат", вызывающий "ощущение чистоты". Это заставляет нас задуматься, как можно описать Smell My Dust. "Воздушный аромат земляных удовольствий, сочетающийся с эссенцией веселых моментов на автомобильной стоянке". Вот вам одна идея бесплатно, Nissan.

Если нам удастся достать флакон, мы сообщим вам, что вы пропускаете. Хорошо это или плохо - мы честно говоря, не знаем.

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