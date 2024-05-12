Nissan GT-R уничтожает C8 Corvette в драг-рейсе на взлетно-посадочной полосе, делая его вид похожим на экономичный автомобиль.

Когда Chevrolet Corvette наконец перешел к мотору, расположенному в середине, спортивный автомобиль Америки больше не казался динозавром в паре белых кроссовок New Balance, топчущимся по паддоку. Двигатель оказался там, где он должен был быть 70 лет назад, но простое изменение концепции не решает проблемы, связанные с двумя турбонагнетателями и системой полного привода, установленными в Nissan GT-R.

У GT-R есть два преимущества, несмотря на два цилиндра меньше. Турбонаддув помогает увеличить мощность 3,8-литрового V-6 двигателя до 578 лошадиных сил. Это гораздо больше, чем у Corvette, которая развивает 495 л.с. Но у Chevy больше крутящий момент 470 фунт-футов. У Nissan 466 фунт-футов. Оба автомобиля оборудованы системой запуска с места, что придает равные стартовые возможности.

У GT-R также есть полный привод, в то время как у Corvette только задний привод. Однако эта система полного привода увеличивает вес примерно на 500 фунтов для Nissan. Значительное преимущество для C8.

Фото: Motor1.com

GT-R показал свои козыри в первой гонке, первым стартовав и оставаясь впереди Stingray на финише. Во второй гонке Nissan не использовал систему запуска с места, и GT-R долго не мог разогнаться с самого старта. Было настолько медленно, что Corvette ушел вперед.

Третья гонка была самой напряженной. Оба автомобиля получили достойные старты, и на протяжении нескольких секунд они были вровень друг с другом. Однако более мощный GT-R смог вырваться вперед перед финишем. Nissan завершил четверть мили за 10,98 секунды со скоростью 126 миль в час. Corvette была близко за ним с временем 11,99 секунды и скоростью 119 миль в час.

Эти два автомобиля могут и не являться прямыми конкурентами в США, но в Таиланде, где проводилось это испытание, они близки по характеристикам. Оба автомобиля стоят около ฿10,650,000 (~$290,000 по текущему обменному курсу). В США разница в цене между базовым Corvette Stingray и самым дешевым Nissan GT-R составляет $50,000, что делает сравнение немного сложным.

Если бы оба автомобиля стоили одинаково, за какой из них вы бы выбрались?