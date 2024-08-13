Прибыль дилеров Nissan обрушилась

Работник розничной торговли, знакомый с проблемами Nissan, рассказал Automotive News, что около 38 процентов из 1 071 дилерского центра Nissan в Америке несут убытки. Рентабельность упала до самого низкого уровня за последние 15 лет. По мнению экспертов, это связано с двумя основными причинами: отсутствием гибридных моделей и избыточным количеством дилерских центров.

Удивительно, что Nissan является единственным крупным автопроизводителем в США, у которого нет в ассортименте мягких гибридов или электромобилей. В то время как компания готовится заполнить этот пробел с помощью гибридного автомобиля на основе Mitsubishi Outlander PHEV и гибридного Rogue в 2027 году, ее конкуренты приносят огромные доходы от продаж гибридных автомобилей. Automotive News отмечает, что почти 30 процентов всех проданных в прошлом году Toyota имели какой-то вид гибридного двигателя, и гибриды составляли примерно половину продаж Accord и CR-V в 2023 году.

В настоящее время в Америке слишком много дилерских центров Nissan по сравнению с долей компании на рынке. В настоящее время доля продаж Nissan составляет 5,8% автомобилей, что ниже, чем 5 лет назад (7,7%). Дилеры, с которыми беседовал Automotive News, говорят, что текущая сеть дилеров не может поддерживаться на основе данной доли рынка, и некоторые утверждают, что количество дилерских центров следует сократить на 40 процентов.

Для понимания контекста, у Nissan в настоящее время больше дилерских центров, чем у Honda, Hyundai или Kia. Закрытие неэффективных дилерских центров, в теории, даст возможность более крупным магазинам выжить, а меньшим, успешным дилерам расшириться.

Однако неясно, есть ли у компании капитал для выкупа этих дилерских центров. В любом случае, Nissan должен внести изменения, если хочет изменить текущую ситуацию.