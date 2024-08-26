Nissan в 90-е годы почти импортировала Skyline GT-R в США

Компания Nissan известна тем, что никогда не импортировала свою легендарную линейку спортивных автомобилей Skyline GT-R в Северную Америку. Однако оказалось, что все почти было иначе, согласно набору интервью с главными разработчиками автомобиля, опубликованных на прошлой неделе японским изданием Best Car Web.

После огромного спроса в Европе на GT-R поколения R33 после его появления в 1990-х годах в передаче Top Gear, тогдашний президент Ханава Ёсикадзу поручил боссу команды GT-R Ватанабе Шодзо исследовать возможность продажи автомобиля в Северной Америке.

"Северная Америка требует левостороннее управление", - сказал Шодзо изданию Best Car Web. "Если бы руль был перемещен влево, GT-R имеет двойные турбины, поэтому вал рулевого управления был бы ближе к турбине сзади, что вызвало бы тепловую проблему. Также была идея сделать одну турбину, но мы отказались от этой идеи, так как это не был бы GT-R."

Следующее поколение R34 было очень близко к тому, чтобы иметь V-образный 6-цилиндровый двигатель вместо своего теперь уже легендарного ряда RB26DETT, рассказал Шодзо. Команда даже пошла так далеко, что построила прототип с V-образным 6-цилиндровым двигателем под капотом.

"Когда я его водил на испытательной трассе, у него были хорошие характеристики управления в поворотах и он чувствовался действительно хорошо", - рассказал Шодзо Best Car Web.

Хотя Nissan "серьезно рассматривал" вариант с V-образным 6-цилиндровым двигателем, в конечном итоге разработчики решили оставить рядный шестерку, чтобы избежать необходимости затрат времени на адаптацию нового двигателя к передовой системе полного привода GT-R.

"Мы не могли представить Skyline R34 без GT-R, поэтому мы долго об этом думали", - добавил Шодзо. "В конце концов мы решили усовершенствовать рядную шестерку GT-R. Мы решили оставить V-образную шестерку для следующего поколения".

Следующее поколение, о котором он говорит, это не GT-R R35, а скорее купе под брендом Skyline, продаваемое в Японии под названием Infiniti G35 в Америке.

Интервью углубляются в разработку и историю GT-R, включая истории из дней до R32 и то, как инженеры использовали концепцию лошадей - да, лошадей - для разработки системы полного привода Godzilla. Если вы любите Skyline, этого стоит прочесть.

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