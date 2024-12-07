Нико Хюлькенберг пригласили к стюардам

В квалификации перед Гран При Абу-Даби Нико Хюлкенберг продемонстрировал отличную форму, завоевав четвёртое место на стартовой решётке. Этот результат стал лучшим для гонщика в текущем сезоне. Однако, ситуация может измениться из-за возможных штрафов.

Стюарды соревнований вызвали пилота Haas на допрос из-за инцидента на трассе. По информации, Нико нарушил правила гонки, проехав вне маршрута и обогнал другого гонщика (Пьера Гасли) в запрещенной зоне - на выезде из пит-лейна через тоннель.

Плановое слушание по данному инциденту назначено на 19:50 по местному времени (18:50 по московскому времени).