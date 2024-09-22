Нико Хюлькенберг выражает радость от заработанных очков

Нико Хюлкенберг заработал в Гран При Сингапура два ценных очка для команды Haas F1, в то время как его напарник финишировал на последнем месте...

Немецкий пилот Нико Хюлкенберг финишировал на девятой позиции и прокомментировал свою гонку следующим образом: "Я доволен, что смог добыть очки в этом заезде. Есть некоторые моменты, которые мы должны проанализировать, но в целом всё прошло без проблем. Гонка была немного событийной, однако на втором отрезке было трудно удерживать позицию за гонщиком из Red Bull. Мне удалось это сделать, что стало своеобразной компенсацией за наш прошлый этап."

"Ключевым для меня стало успешное выступление вчерашней квалификации. Сегодня у меня был хороший старт, я не допускал ошибок, что в конечном итоге позволило нам добыть ценные очки".

Датский гонщик Кевин Магнуссен финишировал на девятнадцатой позиции и прокомментировал свою гонку следующим образом: "Моя гонка была испорчена проколом шины - иногда вы заезжаете на какую-то неровность на трассе, и это приводит к порванной шине. Мы не показывали хорошие результаты на твердой резине, пытались использовать альтернативную стратегию, растянув первый отрезок в надежде на выезд безопасности. В итоге нам пришлось уменьшить расстояние на твердой резине, и в конце гонки я столкнулся с проколом".

"В последние несколько гонок у нас был хороший темп, и в Остине мы планируем улучшить наш болид, чтобы провести последние гонки сезона в наилучшей форме".