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Нико Хюлькенберг: Меня не удивляет решение Карлоса Сайнса

Следующий сезон обещает быть интересным для гонщика Haas Нико Хюлкенберга, который продолжит свою карьеру в команде Sauber/Audi. Стало известно, что его напарником мог стать Карлос Сайнс, однако испанский пилот решил подписать контракт с Williams.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.08.2024, 13:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Следующий сезон обещает быть интересным для гонщика Haas Нико Хюлкенберга, который продолжит свою карьеру в команде Sauber/Audi. Стало известно, что его напарником мог стать Карлос Сайнс, однако испанский пилот решил подписать контракт с Williams. Во время пресс-конференции в Зандфорте журналисты обратились к Нико с просьбой прокомментировать этот выбор.

«На самом деле я не удивлён, - отметил Нико Хюлкенберг. - Карлос долго колебался и внимательно взвешивал все за и против перед тем, как принять решение. Я уверен, что у него были серьезные стратегические мотивы, которые повлияли на его выбор. Думаю, эти соображения сыграли ключевую роль в принятии им окончательного решения».

«С моей стороны я не слишком задумывался над тем, какое решение примет Карлос. Он уже сделал свой выбор, и теперь мы увидим, что принесет нам будущее», - добавил гонщик.

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