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Нико Хюлькенберг: Мне всё равно пришлось бы покинуть Haas

На прошлой неделе в команде Haas объявили о заключении контракта с Toyota. Гонщик Нико Хюлькенберг, переходящий из Haas в Sauber после окончания текущего сезона, поделился своим мнением относительно этой новости.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.10.2024, 22:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

На прошлой неделе в команде Haas объявили о заключении контракта с Toyota. Гонщик Нико Хюлькенберг, переходящий из Haas в Sauber после окончания текущего сезона, поделился своим мнением относительно этой новости.

«Мое решение о смене команды осталось бы неизменным, – сказал Нико в Остине. – Вспомните, в каком состоянии находилась наша команда в конце прошлого сезона, и куда мы продвинулись сейчас. Формула 1 – это динамичный вид спорта, где все может измениться мгновенно».

«На собственном опыте в Haas я убедился, насколько быстро команда может развиваться и становиться сильнее. Нет причин сомневаться в том, что моя будущая команда не сможет повторить этот же успех».

«Мне грустно покидать Haas, но не из-за Toyota. Мне действительно нравится коллектив, где я провел два счастливых года. Это было время полное позитива, я наслаждался каждым моментом. Но в начале текущего сезона я принял решение попробовать свои силы в новой команде. Меня ожидает захватывающий вызов и масса работы».

«Буду ли я скучать по сотрудничеству с определенными людьми после ухода из Haas? Конечно, да. Но такова жизнь, таковы реалии автоспорта».

Источник

Haas F1 Team (111)Нико Хюлкенберг (61)

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