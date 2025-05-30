Нико Хюлькенберг подтверждает: "Наши новые улучшения себя оправдали!"

Команда Sauber осталась довольна результатами пятничных тренировок перед предстоящим этапом. По словам представителей коллектива, тренировки прошли гладко, а внедренные новшества оказали нужное влияние на работу болида.

Нико Хюлкенберг, занявший 12-е место, поделился впечатлениями: "Общий вывод - успешная пятница. Проблем во время сессий не возникло, несмотря на высокие температуры. Автомобиль работал отлично с самого начала, нововведения сыграли свою роль - баланс улучшился, и я почувствовал себя увереннее".

"Вечером мы проведем анализ результатов, отработаем настройки и постараемся улучшиться. В центре группы соперников разрывы минимальны, каждая десятая позиция будет иметь значение. Квалификация обещает быть насыщенной борьбой", - отметил гонщик.

Габриэль Бортолето, финишировавший на 17-й строчке, также подвел итоги первого дня: "Сегодняшние тренировки прошли гладко: мы выполнили все запланированные задачи, что является позитивом на старте уик-энда. Я продолжил работать с тем же аэродинамическим пакетом, что и в прошлых гонках, в то время как Нико испытывал новинки. Кажется, что они действительно работают, что вызывает оптимизм".

"Результаты традиционно близкие. Я надеюсь, что новые детали и чистые круги в квалификации помогут нам извлечь максимум возможного от машины", - заключил пилот команды.