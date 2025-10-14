Главная Новости Sauber Нико Хюлкенберг: «Нас ждёт отличная неделя»
Новости

Нико Хюлкенберг: «Нас ждёт отличная неделя»

Sauber готовится к Гран При США, надеясь сократить отставание от Aston Martin и улучшить позиции в Кубке конструкторов Формулы-1 в Остине.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2025, 13:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Sauber занимает восьмую строчку в Кубке конструкторов перед предстоящим Гран При США и намерена сократить отставание от Aston Martin.

Джонатан Уитли, руководитель коллектива, отметил, что команда отправляется в Остин с уверенностью, что в оставшейся части сезона ещё появятся возможности для улучшения. После сложного этапа в Сингапуре коллектив полностью сфокусирован на достижении более высоких результатов.

По словам Уитли, этап в Остине может оказаться серьёзным испытанием из-за особенностей покрытия трассы и переменчивого ветра. Особое значение будет иметь внимание к деталям и точное выполнение всех намеченных шагов. Формат уик-энда с субботним спринтом открывает дополнительные шансы проявить себя, и команда планирует максимально использовать каждую возможность для достижения успеха.

Нико Хюлкенберг отметил, что этап в Остине остаётся одним из самых запоминающихся в календаре и входит в число его любимых гонок. По его словам, атмосфера, поддержка болельщиков и сама трасса делают этот этап особенным, и команда рассчитывает на интересную рабочую неделю.

Хюлкенберг добавил, что неудачный результат в Сингапуре уже остался позади, и в предстоящий уик-энд коллектив постарается максимально раскрыть потенциал автомобиля. Он также подчеркнул, что формат с субботним спринтом сокращает время на подготовку, однако условия одинаковы для всех. Команда намерена эффективно использовать каждый круг, чтобы быть готовой как к спринту, так и к основной гонке в воскресенье.

Габриэль Бортолето также поделился ожиданиями от грядущего этапа, отметив, что с нетерпением ожидает возможности выступить в Остине. По его словам, отзывы о трассе исключительно положительные. После гонки в Сингапуре команда провела серьезную подготовительную работу, а сам гонщик готовился к этапу на симуляторе и теперь ждет возможности выехать на трассу.

Бортолето подчеркнул, что одной из основных задач будет максимально эффективно использовать единственную тренировку для адаптации и настройки машины. Он выразил уверенность, что при правильном выполнении всех задач команда сможет добиться достойного результата.

Источник

Нико Хюлкенберг (118)Sauber (173)Джонатан Уитли (12)Габриэль Бортолето (43)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация