Нико Хюлкенберг: «Нас ждёт отличная неделя»

Команда Sauber занимает восьмую строчку в Кубке конструкторов перед предстоящим Гран При США и намерена сократить отставание от Aston Martin.

Джонатан Уитли, руководитель коллектива, отметил, что команда отправляется в Остин с уверенностью, что в оставшейся части сезона ещё появятся возможности для улучшения. После сложного этапа в Сингапуре коллектив полностью сфокусирован на достижении более высоких результатов.

По словам Уитли, этап в Остине может оказаться серьёзным испытанием из-за особенностей покрытия трассы и переменчивого ветра. Особое значение будет иметь внимание к деталям и точное выполнение всех намеченных шагов. Формат уик-энда с субботним спринтом открывает дополнительные шансы проявить себя, и команда планирует максимально использовать каждую возможность для достижения успеха.

Нико Хюлкенберг отметил, что этап в Остине остаётся одним из самых запоминающихся в календаре и входит в число его любимых гонок. По его словам, атмосфера, поддержка болельщиков и сама трасса делают этот этап особенным, и команда рассчитывает на интересную рабочую неделю.

Хюлкенберг добавил, что неудачный результат в Сингапуре уже остался позади, и в предстоящий уик-энд коллектив постарается максимально раскрыть потенциал автомобиля. Он также подчеркнул, что формат с субботним спринтом сокращает время на подготовку, однако условия одинаковы для всех. Команда намерена эффективно использовать каждый круг, чтобы быть готовой как к спринту, так и к основной гонке в воскресенье.

Габриэль Бортолето также поделился ожиданиями от грядущего этапа, отметив, что с нетерпением ожидает возможности выступить в Остине. По его словам, отзывы о трассе исключительно положительные. После гонки в Сингапуре команда провела серьезную подготовительную работу, а сам гонщик готовился к этапу на симуляторе и теперь ждет возможности выехать на трассу.

Бортолето подчеркнул, что одной из основных задач будет максимально эффективно использовать единственную тренировку для адаптации и настройки машины. Он выразил уверенность, что при правильном выполнении всех задач команда сможет добиться достойного результата.