NHTSA: Ваш Plug-In Hybrid Jeep может загореться

Автоконцерн Stellantis не первый год сталкивается с отзывами. Только в этом году компания отозвала сотни тысяч автомобилей из-за множества проблем. Эта тенденция продолжается с новым отзывом, объявленным Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA), который затрагивает более 154 000 моделей Grand Cherokee 4Xe и Wrangler 4Xe.

По информации NHTSA, гибридные Grand Cherokee и Wrangler (модели 2020-2024 годов) имеют риск возгорания во время парковки или движения. NHTSA рекомендует владельцам держать свои внедорожники на улице, чтобы избежать возможного распространения огня на их дома, и не заряжать автомобили, пока они не будут исправлены.

Отзыв затрагивает 118 230 моделей Jeep Wrangler 4Xe и 35 802 модели Jeep Grand Cherokee 4Xe. По данным NHTSA, высоковольтажная батарея в этих внедорожниках может выйти из строя, и на данный момент уже произошло два случая травм, связанных с отзывом. Jeep должен будет обновить программное обеспечение модуля управления батареей или заменить батарею полностью при необходимости.

Изначально NHTSA начала расследование этой проблемы в сентябре, изучив 781 459 автомобилей Jeep. Ее Офис по расследованию дефектов (ODI) получил девять сообщений о пожарах и одно сообщение о травме, причем большинство предполагаемых инцидентов произошли в транспортных средствах с относительно маленьким пробегом.

Это уже второй раз, когда гибридный Wrangler был отозван за последний год. В прошлом ноябре из-за риска возгорания было отозвано более 45 000 моделей Wrangle 4Xe. Этот последний отзыв произошел менее чем за месяц после того, как Ram отозвал 1,2 миллиона грузовиков из-за проблем с системой стабилизации. Jeep также провел небольшой отзыв в августе из-за датчиков подушек безопасности в моделях Cherokee 2019 года. Как отмечалось в августе, в среднем Stellantis отзывает около 1,28 автомобилей в неделю.

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