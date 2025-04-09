Новый одномоторный Volvo EX90 снижает мощность и цену

Внедрение одномоторного силового поезда в Volvo EX90 позволяет повысить эффективность и снизить стартовую цену автомобиля. Новый пакет комплектации 'Плюс' позволяет снизить стоимость входа в мир электрических внедорожников до £82 660, что на £13 700 меньше, чем у существующей модели с двумоторным двигателем.

В одномоторной версии флагманской модели один из двигателей заменен на задний двигатель, который развивает мощность 275 л.с. и крутящий момент 490 Нм. Однако автомобиль по-прежнему остается тяжелым, поэтому разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды; модель с двумя двигателями достигает этой скорости за 5,9 секунды. В новой модели также установлен немного меньший аккумулятор ёмкостью 104 кВт-ч (100 кВт-ч), что позволяет проехать практически идентичное расстояние в 377 миль.

Особый интерес представляет новый пакет комплектации 'Плюс', который также присутствует в других моделях Volvo. В него входят такие стандартные опции, как климат-контроль с четырьмя зонами, подогреваемые сиденья и руль, а также центральный сенсорный дисплей диагональю 14,5 дюйма и система камеры с обзором на 360 градусов. Также предусмотрена беспроводная зарядка телефона и аудиосистема Bose. На внешней части автомобиля установлены светодиодные фары спереди и сзади, 21-дюймовые колеса и панорамная крыша.

Покупатели могут выбрать один из восьми цветов кузова без дополнительной оплаты, а также заказать дизайн 22-дюймовых колес за £795. Среди других (платных) дополнительных опций - тонированные задние стекла, электрически убираемый фаркоп и набор боковых порогов.

Если вы хотите получить фары с технологией LED-пиксель, массажные передние сиденья или аудиосистему Bowers & Wilkins объемом звука объемом звука, вам придется выбрать более дорогую модель Ultra. Она также оснащена двумоторным двигателем, адаптивной подвеской и амортизаторами. Цены начинаются от £96 360, а пакет 'Performance' позволяет сократить время разгона до 100 км/ч на целую секунду и увеличивает стоимость на £3 600. Полная линейка EX90 доступна для заказа уже сейчас.

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