Новый фургон Volkswagen California теперь доступен в версии PHEV, как раз к летнему сезону?

Впервые в истории кемпер Volkswagen California доступен к заказу с гибридной силовой установкой. Новый California eHybrid 4Motion доступен по цене от £78,495 и предлагает диапазон чисто электрической поездки до 54 миль – достаточно, чтобы добраться от палаточного лагеря до побережья.

California eHybrid 4Motion использует 1,5-литровый бензиновый двигатель в сочетании с электромотором, который питается от батареи емкостью 19,7 кВт·ч. Эта конфигурация обеспечивает 242 л.с., полный привод, грузоподъемность до 1 600 кг и, благодаря внушительному запасу хода на электричестве, более 300 миль на галлон топлива.

Плагин-гибрид присоединяется к стандартным дизельным и бензиновым двигателям в линейке California, которая в настоящее время начинается от £63,481. Базовый дизель 2,0 л TDI развивает 148 л.с. и 360 Нм крутящего момента, или за дополнительные £3 000 более дорогие модели могут быть оснащены более мощным бензиновым двигателем 2,0 л TSI с 201 л.с. Оба передают всю свою мощность на передние колеса через автоматическую коробку передач DSG.

Также имеются три уровня отделки, каждый из которых предлагает различные наборы стандартного оборудования. Модели Camper базового уровня действуют скорее как большие фургоны, с пятью отдельными сиденьями и ручным раскладывающимся верхом, в то время как варианты Coast и Ocean включают множество принадлежностей, включая даже кухонную мойку. Все версии теперь поставляются с двумя раздвижными дверьми, одной с каждой стороны.