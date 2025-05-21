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Новый Vauxhall Mokka GSE Rally намекает на предстоящий спортивный полностью электрический кроссовер

Vauxhall демонстрирует потенциал Mokka GSE Rally, первого автомобиля по новым регламентам FIA eRally5. Ожидайте 276 л.с., яркий дизайн и улучшенную технику.
РедакцияР
Редакция
21.05.2025, 01:12·3 мин
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Фото: autoexpress

Автомобиль Vauxhall Mokka зарекомендовал себя как конкурентоспособный компактный внедорожник благодаря доступной цене, обширному списку оборудования и общей эффективности, но это не автомобиль для гонок. Тем не менее, британская марка намерена изменить ситуацию с новым GSE Rally.

Хотя прототип Mokka GSE Rally не будет курсировать по дорогам, он дает нам лучшее представление о том, чего ожидать от предстоящего Mokka GSE, над чем недавно поиздевалась Vauxhall.

Vauxhall имеет опыт трансформации скромного электромобиля в полноценный раллийный автомобиль. Еще в 2019 году фирма представила Corsa e-Rally (теперь названную Corsa Rally Electric) для кубка Opel Electric Rally Cup. Даже журнал Auto Express совершил пассажирскую поездку на Corsa Rally Electric в 2023 году и, как и следовало ожидать, это было далеко не то же самое, что серийный автомобиль.

Mokka GSE Rally - первый автомобиль, разработанный в соответствии с новыми регламентом FIA для категории eRally5, и хотя он получил ряд улучшений для автоспорта, больше всего волнует связь с новым Mokka GSE. Vauxhall утверждает, что электрический мотор Mokka GSE Rally мощностью 276 л.с. и крутящим моментом 345 Нм генерирует те же показатели, что и новые Alfa Romeo Junior Veloce и Abarth 600e.

Фото: autoexpress

Оба этих автомобиля от материнской компании Stellantis построены на модифицированной версии архитектуры eCMP Perfo, использованной в стандартной версии Mokka Electric. Помимо GSE Rally, мы ожидаем, что техническая база горячих электромобилей Alfa и Abarth будет использована также в новом Mokka GSE - что еще раз подчеркивается тем, что этот прототип использует блокировку дифференциала, как у итальянских автомобилей.

Однако не все элементы раллийного автомобиля, вероятно, будут использованы в производстве. Для улучшения возможностей внедорожья, Mokka GSE Rally получил усиленные приводные валы и ступицы, улучшенные стойки МакФерсона и опоры сферического петельного соединения на передней оси, а также жесткая задняя ось с модифицированными пружинами и амортизаторами. Также отсутствуют электронные системы помощи водителю, такие как ABS, ESP, контроль тяги или помощь при соблюдении полосы движения.

Для дополнения более мощного электрического двигателя и раллийных модификаций Mokka GSE Rally также имеет интересный ливрею с брендингом 'OMG! GSE' и сочетанием ярко-желтого и серого цветов. Помимо воздухозаборника на крыше, замков на капоте и буксировочных крюков, элементы, такие как черный капот (который был характерен для старой модели Grandland GSe), увеличенная тормозная система и желтые вставки, могут также появиться на новом Mokka GSE.

Прототип нового Mokka GSE Rally будет впервые представлен публике на следующем этапе кубка ADAC Opel Electric Rally Cup в Нидерландах 23 мая.

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