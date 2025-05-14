600 000 желающих сдать водительский экзамен: новый рекорд

Анализ данных, предоставленных Агентством стандартов водителей и транспортных средств, показал, что накопленная очередь на сдачу экзаменов выросла до более чем 600 000 человек.

Расследование агентства PA News показало, что к концу апреля было забронировано 603 352 практических вождения, среднее время ожидания составило 20 недель, что было сообщено отдельно Автомобильным ассоциацией. Это значительный рост по сравнению с 521 190 экзаменами, забронированными к концу апреля 2022 года. Тем не менее, несмотря на взрывной рост спроса, DVSA заявляет, что в этом году они провели меньше тестов - 610 000 с января по апрель 2025 года, по сравнению с 718 000 за тот же период в 2024 году. Это означает уменьшение количества тестов на 15 процентов от агентства.

Отстаивая свою репутацию, DVSA ранее сказала, что часть вины за проблемы в системе лежит на учащихся, которые бронируют тесты раньше времени. Последние цифры показывают, что процент сдачи тестов вырос с 48,3 процента в апреле прошлого года до 50,2 процента, что говорит о том, что учащиеся и инструкторы прислушиваются к замечаниям, но списки ожидания по-прежнему растут.

Хайди Александер, министр транспорта, была допрошена Комитетом по транспорту передовиков о продолжающемся неудачном управлении DVSA с накопившейся задолженностью по тестам.

Она пообещала, что правительство "быстро реагирует" на проблему и обещала добавить 10 000 тестов в месяц, а также принять меры по предотвращению массового бронирования тестов компьютерными «ботами», управляемыми компаниями или частными лицами, которые извлекают прибыль, продавая доступ к записям отчаявшимся учащимся, которые сами не могут попасть на сайт бронирования DVSA.

К сожалению, меры по борьбе с ботами ограничиваются пока лишь обещанным «консультационным» обсуждением о том, как лучше изменить систему бронирования. Оно до сих пор не было запущено, и пока нет никаких конкретных действий.

"Текущая задержка, с которой сталкиваются учащиеся-водители, является абсолютно неприемлемой, но мы принимаем решительные меры для решения сложившейся ситуации, унаследованной от предыдущего правительства", - сказал представитель Министерства транспорта PA. "Благодаря вмешательству министра транспорта, ежемесячно будет доступно еще 10 000 вождений.

“Это позволит готовым учащимся быстрее записаться на тесты, что поможет раскрыть возможности и поддержать экономический рост”.