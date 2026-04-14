Представлен новый Nissan Juke: «острый» дизайн в стиле оригами и электрифицированная силовая установка
Электрический Nissan Juke получил современный дизайн в стиле оригами, создан на платформе CMF-EV и выйдет в 2027 году как конкурент Renault 4 и Kia EV2.
Редакция
14.04.2026, 04:32·2 мин
Фото: autoexpress

В Японии состоялась премьера полностью электрической версии Nissan Juke. Новинка демонстрирует возвращение бренда к своим “дисруптивным” традициям, как отмечают представители компании.

Эксклюзивный комментарий по поводу дебюта дал Auto Express вице-президент Nissan Europe Жорди Вила. Встреча проходила на тестовом полигоне Grandrive, расположенном к югу от города Йокогама.

Компактный кроссовер, который в компании называют третьим поколением Juke, выделяется современной и резкой внешностью. Новый электромобиль построен на совершенно иной платформе в сравнении с бензиновыми и гибридными версиями, которые продолжат свое существование. Под его кузовом скрывается архитектура, родственная свежему электрокроссоверу Leaf, причем используется модифицированная версия платформы CMF-EV.

Nissan Juke нового поколения выйдет на рынок в качестве конкурента целому ряду электрических SUV небольшого размера. В их числе — Renault 4, Kia EV2, Skoda Epiq и VW ID. Cross.

Пилотный выпуск электромобиля стартует уже на этой неделе на заводе Nissan в Сандерленде (Великобритания). Здесь же производятся его бензиновые и гибридные собратья, а также Leaf и Qashqai. Однако полноценный коммерческий запуск новинки запланирован только на весну 2027 года. По этой причине компания пока не раскрывает большинство технических характеристик и не демонстрирует интерьер модели.

Жорди Вила подчеркнул важность нового Juke для европейского подразделения Nissan. Он отметил: “Мы гордимся тем, что изобрели сегмент кроссоверов в Европе благодаря Qashqai, и эта модель позволит нам вновь подойти к рынку с нестандартной стороны.”

Nissan Juke: дизайн

Наибольшее впечатление производит внешний вид автомобиля, в котором явно прослеживается влияние японского оригами. Вдохновением для геометрических линий послужила концепция Hyper Punk 2023 года. Именно в этот период Жорди Вила ознакомился с различными вариантами серийной модели в Глобальном дизайн-центре Nissan в Ацуги.

“Было несколько версий, и обсуждения были очень яркими и поляризующими,” — вспоминает Вила. “Я доволен итоговым выбором: это смелый дизайн без компромиссов, как и в прошлом, когда мы впервые запускали такие автомобили.”

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
