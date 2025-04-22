Будущее роскошных минивэнов приоткрывает новый концепт Mercedes Vision V

Mercedes всегда выступала пионером в области инновационных роскошных автомобилей, и концепция Vision V намекает, что компания собирается вновь потрясти индустрию.

Недавно представленная концепция берет идею традиционного микроавтобуса и приближает ее к совершенно новому типу роскошного электрического фургона.

В отличие от Mercedes EQV и e-Vito, которые разделяют базовую раму коммерческих автомобилей с моделями с ДВС, концепция Vision V демонстрирует будущие серийные автомобили, которые будут работать на специально разработанной архитектуре VAN.EA, предназначенной специально для некоммерческих микроавтобусов высокого класса, с аппаратурой, которую вы ожидаете от традиционных седанов и внедорожников.

Таким образом, уже сейчас известно, что Mercedes предложит электрическую систему 800V с быстрой зарядкой до 320 кВт, как это уже было продемонстрировано на новом седане CLA. Также будут доступны как одинарные, так и двойные моторы, а дальность хода составит как минимум 310 миль. Технологии высокого уровня, такие как пневматическая подвеска и заднее рулевое управление, также могут быть включены в комплектацию.

Мы также можем ожидать модели различных размеров и с различными конфигурациями, начиная с ультра-роскошного четырехместного транспорта для руководителей, и заканчивая семиместными семейными моделями начального уровня и роскошными VIP-шаттлами.

Фото: autoexpress

Что касается стиля, Vision V также дает нам увлекательные намеки на планы Mercedes, с его экстравагантным внешним видом и материалами, раскрывая то, над чем в настоящее время работают дизайнеры для самых роскошных будущих моделей бренда.