Новый Mercedes Vision Iconic: взгляд в будущее сквозь призму прошлого

Mercedes представила концепт Vision Iconic — автомобиль, сочетающий черты легендарных моделей и новые технологии, с узнаваемым светящимся фирменным стилем.
Редакция
14.10.2025, 11:21·2 мин
Фото: autoexpress

Mercedes-Benz представил концепт-кар Vision Iconic, который, по словам компании, сочетает в себе элементы богатого наследия бренда и ориентирован на будущее. Новинка выделяется выразительной подсвечиваемой решеткой радиатора, аналогичной той, что установлена на полностью электрическом GLC. Таким образом, разработчики стремятся объединить современные дизайнерские решения с узнаваемыми чертами исторических моделей.

Глава Mercedes Ola Källenius и его команда уже не первый год ищут баланс между традициями и инновациями. Недавно в интервью изданию Auto Express он отметил: «Как сохранить уникальность, это неповторимое мерседесовское “я”, в следующем поколении автомобилей?»

В новом концепте Vision Iconic главный дизайнер Mercedes Гордэн Вагенер воплотил длинный капот, вдохновленный эстетикой автомобилей марки в стиле ар-деко 1930-х годов. Задняя часть машины получила черты знаменитого Mercedes 300 SL 1954 года. Как отмечает Вагенер, Vision Iconic «воплощает чистую сущность Mercedes» и является «высшим выражением ценности, престижа и изящества».

В прошлом Келлениус делился: «Иногда дизайнеры заходят слишком далеко и делают то, о чем их не просили. Но в этом и есть суть Mercedes».

В продолжение темы подсвеченной решетки, дебютировавшей на GLC, в новом Vision Iconic дизайнеры сделали следующий шаг: на шоу-каре светится не только решетка, но и знаменитая трехлучевая звезда бренда, установленная на вытянутом передке автомобиля. Сбоку модель украшают узкие фары, выполненные в фирменном трехсегментном стиле, характерном для последних серийных моделей Mercedes.

Источник

