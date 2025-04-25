Новый электрический суперседан Mercedes-AMG почти готов к схватке с Porsche Taycan

Компания Mercedes-AMG работает над новым флагманом, и хотя обычно после таких новостей следует информация о V8-двигателе какого-то рода, здесь это не так, потому что он будет оснащен полностью электрической силовой установкой.

Подразделение по производству спортивных автомобилей внутри Mercedes только что представило свой четырехдверный электромобиль впервые в производственном исполнении в социальных сетях, и хотя изображения все еще темные, мы видим, что предстоящий конкурент Porsche Taycan Turbo S и Audi E-Tron GT RS Performance обещает быть очень внушительным. Тизерное изображение также сопровождается намеком на то, что «июнь 2025 года» может стать временем, когда Mercedes-AMG решит представить свой новый электромобиль.

Несмотря на отсутствие двигателя внутреннего сгорания под капотом, автомобиль имеет длинный передний конец с крутым лобовым стеклом, переходящим в изящный, купе-подобный профиль. Также заметна выраженная линия плеча к задней части, чтобы подчеркнуть спортивные характеристики AMG - хотя, в отличие от текущей бензиновой модели AMG GT 4-Door 63 S, здесь нет заднего спойлера. Возможно, на большом показе появится активный аэродинамический спойлер.

Хотя это первый раз, когда мы видим новый четырехдверный автомобиль Mercedes-AMG в предполагаемой производственной спецификации, мы видели его на тестах много раз ранее. Высокотехнологичный электрический спортивный автомобиль Mercedes-AMG также был непосредственно представлен концепцией AMG Vision 2022 года, дав нам представление о дизайнерских чертах, которые нас ожидают.