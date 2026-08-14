Представлен новый Lamborghini Revuelto SV с чудовищной мощностью 1050 л. с. и экстремальным дизайном

Плейбоям, любителям быстрых машин и всем поклонникам автомобилей, привлекающих внимание, пора освободить место в гараже. Lamborghini представила новый впечатляющий 1,050bhp Lamborghini Revuelto SV — самый мощный серийный автомобиль, когда-либо созданный итальянской компанией.

Новинка продолжает длинную историю сверхбыстрых моделей Lamborghini с индексом SV. Традиция началась в 1971 году с легендарной Miura SV. Затем такой же знаковый шильдик получили Diablo, Murcielago и Aventador, поэтому новому автомобилю предстоит соответствовать богатому наследию.

В обозначении SV скрывается расшифровка Super Veloce — так в Lamborghini называют экстремальные версии с повышенными характеристиками. Поэтому Revuelto получил дополнительную мощность: его подключаемая гибридная силовая установка с двигателем V12 развивает 1,050bhp вместо 1,001bhp у стандартной модели, а крутящий момент достигает внушительных 1,425Nm.

Разгон с 0 до 62mph занимает всего 2.4 секунды, а отметку 124mph автомобиль преодолевает за 6.7 секунд. Максимальная скорость Revuelto SV превышает 214mph. При этом атмосферный 6.5-литровый V12 продолжает набирать обороты вплоть до красной зоны на 9,500rpm.

Кроме того, автомобиль получил новую и модернизированную батарею ёмкостью 7.3kWh для трёх электромоторов. Она обеспечивает более стабильную отдачу и лучшую повторяемость результатов по сравнению со стандартной моделью, в том числе в тяжёлых условиях гоночного трека.