Концепции новой Kia PV5 Spielraum призваны удовлетворить и рабочие, и развлекательные потребности

Компания Kia представила два концепта PV5 Spielraum на выставке Seoul Mobility Show, продемонстрировав покупателям возможности персонализации своих новых коммерческих автомобилей. Оба концепта были разработаны в сотрудничестве с LG и основаны на немецком слове Speilraum, что означает игровое пространство. Здесь это применяется в двух аспектах: во-первых, как мобильное рабочее пространство, и во-вторых, как транспортное средство, ориентированное на активный отдых на свежем воздухе.

Концепт PV5 Spielraum Studio разработан как своеобразный мобильный офис и оснащен различной бытовой техникой от LG, такой как кофемашина и умные зеркала. Все это питается с помощью программного обеспечения искусственного интеллекта, способного отслеживать расписание пользователя и давать рекомендации для оптимизации рабочего процесса.

В свою очередь, второй концепт, PV5 Glow, создан в качестве идеального транспортного средства для пикника. Внутри установлена кухня, напоминающая кемпер, с холодильником, винным шкафом и духовкой. Kia также интегрировала панели с изменяющейся цветовой гаммой от LG для дополнительной настройки.

Удивительным является то, что эти модели, созданные при сотрудничестве Kia и LG, планируется вывести на рынок к 2026 году. Более того, партнеры будут совместно разрабатывать эти бытовые приборы и интеграцию технологии искусственного интеллекта для создания по-настоящему инновационных продуктов в будущем.

Kia будет отвечать за технические элементы автомобиля, включая батарейный электрический привод, который доступен в размерах 51,5 и 71,2 кВтч в существующей серийной модели. Этот привод питает передний электромотор, вырабатывающий 161 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Kia сообщает о запасе хода около 249 миль на обычной PV5, но этот показатель, скорее всего, снизится для любой серийной версии этих концепций из-за увеличения веса.

Фото: autoexpress

Автомобиль PV5 от Kia появится на британском рынке позже в этом году, и хотя маловероятно, что мы увидим версии этих концепций в Европе, марка все еще рассматривает создание более традиционного кемпер-вэна. Руководитель подразделения PBV Kia Сангдае Ким рассказал Auto Express: "Мы изучаем множество различных сценариев использования на рынке. Кемпинговые автомобили - одна из важных сфер для нашего потенциального рынка, поэтому, учитывая наш PV5, мы собираемся изучить рынок кемперов".