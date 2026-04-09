Новый Kia EV1: электромобиль для города выйдет в 2027 году

Kia EV1 станет новым доступным электромобилем для города и конкурирует с Renault Twingo и Volkswagen ID Lupo. Ожидается цена от 20 тысяч фунтов.
Редакция
09.04.2026, 14:41·2 мин
Генеральный директор Kia Сон Хо-Сунг анонсировал выпуск нового электрического городского автомобиля к 2027 году, подтвердив тем самым информацию, ранее сообщавшуюся в эксклюзивном материале. Об этом он заявил во время Дня инвестора, который состоялся в Сеуле. По словам Хо-Сунга, компания Kia собирается «удовлетворить спрос на легковые электромобили» с помощью новой модели — «хэтчбека B-сегмента», который будет дополнять существующую линейку EV2, EV3 и EV4.

Ожидается, что новинка получит название Kia EV1. Этот электромобиль станет альтернативой популярной бензиновой модели Kia Picanto. Несмотря на то, что производитель позиционирует автомобиль как модель B-сегмента, предполагается, что EV1 будет компактнее и доступнее, чем кроссовер EV2. Стартовая цена новинки может составить чуть более £20,000.

У нового Kia EV1 появятся конкуренты среди таких моделей, как Renault Twingo и Volkswagen ID. Lupo. Для корейского бренда этот сегмент имеет стратегическое значение. Ранее руководитель отдела перспективного дизайна Kia Йохен Пейзен подчеркивал важность городских автомобилей для компании и отмечал, что электрическая новинка будет полностью соответствовать фирменной философии марки. Эксклюзивные изображения предварительно демонстрируют внешний облик будущего автомобиля.

В январском интервью Auto Express Пейзен отметил: «Мы прекрасно понимаем, что сегмент малолитражек действительно важен, поэтому мы должны продолжать работать в этом направлении. Мы сделаем это в стиле Kia... Мы хотим, чтобы нас заметили. В этом сегменте сейчас происходит много интересного».

Как Kia EV1 сможет быть настолько доступным?

Модель EV1 разрабатывается с расчетом на мировой рынок, однако наибольшая конкуренция ожидает новинку в Европе. Производство дорогих электромобилей позволяет компаниям получать прибыль достаточно просто, однако воплотить это в компактном и недорогом формате — задача куда более сложная. Необходимость соблюдения баланса между компоновкой, себестоимостью и уровнем оснащения становится серьезным испытанием, с которым компании Volkswagen и Renault уже активно ищут эффективные решения.

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
