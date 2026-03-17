Новый KGM Musso — самый доступный электрический пикап в Великобритании

Поклонникам электрических пикапов в Великобритании не стоит расстраиваться из-за недоступности Tesla Cybertruck. Южнокорейский автопроизводитель KGM представил свою новинку — полностью электрический пикап Musso EV.

Журналисты уже успели протестировать Musso EV на дорогах Великобритании и отметили, что автомобиль произвел положительное впечатление. Однако ключевым вопросом оставалась стоимость новинки. Теперь компания KGM, ранее известная как SsangYong, официально объявила цены на свой электрический грузовик.

Марка Musso давно известна на рынке пикапов, поэтому решение сохранить это имя для первого электромобиля выглядит логичным. При этом Musso EV — это не просто электрическая версия уже существующего дизельного Musso.

В основе нового пикапа лежит недавно выпущенный электрический внедорожник Torres EVX. Как заявляет производитель, Musso EV сочетает в себе уровень комфорта и эффективность внедорожника, а также обладает дополнительной практичностью благодаря грузовой платформе и заднему борту, способному выдерживать нагрузку до 150 кг.

Пикап Musso EV поступит в продажу в мае по стартовой цене от £42,495 с учетом НДС и государственной субсидии в размере £2,500 для электромобилей-фургонов. Эта стоимость делает новинку доступнее, чем Maxus T90 EV, который стоит £49,950 (без учета НДС), и существенно дешевле Isuzu D-Max Electric, цена которого составляет £59,995 (также без НДС). Напомним, что обладатель титула «Пикап года» Ford Ranger на данный момент можно приобрести со средней скидкой почти £6,000 через сервис Auto Express Buy A Car.