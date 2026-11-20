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Перед нами Honda Avancier — полностью новый семиместный SUV, в котором представлены гибридная силовая установка следующего поколения, обновлённый язык дизайна, информационно-развлекательная система и другие современные решения. Последние несколько лет стали для Honda непростыми: компания отменила дорогостоящие собственные программы по созданию BEV и столкнулась с сокращением глобальной доли рынка. Новый SUV становится началом плана по возвращению позиций. Всего до March 2030 бренд намерен представить 15 новых моделей.

Название Avancier ранее использовалось для кроссовера, выпускавшегося только для Китая. Однако новый семиместный автомобиль предназначен для глобального рынка. В следующем году его производство начнётся в версии с правым рулём, после чего модель выйдет на рынки Japan и Australia. Это оставляет вероятность появления автомобиля и в UK.

Модель семейного формата позволит Honda конкурировать с семиместными SUV, такими как Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe. При этом речь идёт о растущем рынке UK, где у бренда прежде не было представителя в данном сегменте. В случае выхода Avancier на британский рынок его стоимость будет выше, чем у нынешнего CR-V, и составит около £50,000.

Что нового в дизайне Avancier?

Первым элементом моделей Honda следующего поколения станет внешний облик, выполненный в новом, более современном стиле.

Наиболее выразительно автомобиль выглядит сзади — эта часть заметно отличается от дизайна всех актуальных моделей Honda. Из-за двух тонких вертикальных световых элементов задняя часть может напомнить Range Rover. При этом Avancier получил совершенно иной кузов: его отличают массивная угловатая D-стойка и чёткая линия, проходящая вдоль боковины.