Концепт Freelander 97 представляет шесть новых моделей — «и это определённо не Land Rover»

В Шанхае представлен новый концепт-кар, который предваряет выход ожидаемой модели Freelander, производимой в Китае. Премьера автомобиля состоится на Пекинском автосалоне в апреле. Серийная версия новинки появится в июне, а в дальнейшем производитель намерен выпустить еще пять моделей, ориентированных на мировой рынок.

Следующее поколение Freelander черпает вдохновение в легендарном внедорожнике Land Rover, однако на автомобиле полностью отсутствует брендировка Land Rover. Несмотря на то, что проект реализован в рамках совместного предприятия Chery-JLR, представители JLR подчеркивают самостоятельность бренда Freelander, который не входит в существующее портфолио JLR, включающее Range Rover, Defender и Discovery. Новинка базируется на платформе Chery и использует технологии этой компании, а ключевым преимуществом станет дизайн, разработанный с участием специалистов JLR.

Внешне Freelander Concept 97 сохраняет узнаваемые черты Land Rover: массивная передняя часть, прямоугольный силуэт кузова и расширенные колесные арки с мощным обвесом. Особого внимания заслуживает уникальная светодиодная подпись дневных ходовых огней, вдохновленная треугольными задними боковыми стеклами оригинального трехдверного Freelander, что отражено и в боковой линии концепта.

Поклонники Freelander обратят внимание на колесные диски с тремя спицами, напоминающие первую версию модели. Кроме того, концепт-кар оборудован задними дверями на петлях обратного типа, однако данный элемент, по предварительной информации, в серийное производство не перейдет, и финальный дизайн будет представлен позже в этом году.