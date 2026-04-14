Новый Ford Ranger Double Cab 2-Seat: больше дверей, чем мест, и увеличенная грузоподъёмность

Компания Ford представила новую версию популярного пикапа Ranger, которая теперь доступна в необычном двухместном исполнении с четырьмя дверями. Модель, получившая название Double Cab 2-Seat, отличается отсутствием задних сидений, что, по словам представителей Ford, повысит практичность автомобиля для владельцев, которым требуется дополнительное пространство для хранения.

Несмотря на наличие четырех дверей, двухместный Ranger лишён ремней безопасности и задних окон, а вместо привычных сидений установлена перегородка за передним рядом. Это решение, по заявлению компании, предназначено для тех, кто использует заднюю часть кабины как багажное отделение — например, для инструментов, рабочей одежды или даже холодильника с едой для продолжительных смен.

В конструкции предусмотрены алюминиевые панели вместо остекления, новое покрытие пола и усиленные точки крепления для оборудования. Такой подход не только увеличивает удобство, но и позволяет покупателям рассчитывать на налоговые льготы — в частности, на льготу по налогу на имущество и возможность применения фиксированной ставки налога на корпоративные фургоны (BiK).

Двухместная версия будет выпускаться исключительно в комплектации Wildtrak — наиболее востребованной на рынке. Покупателям предложат как гибридную plug-in, так и дизельную модификации автомобиля.

Стоит отметить, что ранее Ranger в двухместном варианте был доступен только с однорядной кабиной.



Фото: autoexpress

В Ford сообщили, что в дальнейшем линейка двухместных Double Cab может быть расширена за счет версий XL, XLT, а также топовой Platinum с максимальным оснащением. Более подробная информация о комплектациях ожидается позднее.

Стоимость новых модификаций Double Cab 2-Seat пока не объявлена. По прогнозам, цена дизельной версии составит примерно £42,350 (без учета НДС), а гибридная Wildtrak PHEV будет стоить около £46,241 (без НДС).