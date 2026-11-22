Ferrari возвращает в модельный ряд название, появившееся 22 года назад. Новинка представляет собой облегчённый дорожный двухместный автомобиль, который, по словам производителя, “entirely geared towards providing the driver with a direct and physical driving experience”.

Ferrari 296 Challenge Stradale сохраняет дух модели начала 2000-х годов, адаптируя его к современным требованиям.

Премьера автомобиля состоялась на мероприятии 2026 Ferrari Finali Mondiali в Barcelona. Более лёгкая и быстрая версия 296 получила вместо стандартной подключаемой гибридной силовой установки доработанный “completely overhauled” бензиновый V6 с двумя турбокомпрессорами. Двигатель развивает 661bhp и 740Nm вплоть до ограничения в 8,500rpm. Крутящий момент передаётся только на задние колёса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двумя сцеплениями.

Несмотря на отставание почти в 160bhp, снижение массы на 140kg заметно улучшило динамику. Снаряжённая масса Challenge Stradale составляет 1,330kg, а разгон до 62mph занимает 2.8 seconds — на одну десятую секунды меньше, чем у 296 GTB. По этому показателю автомобиль сравнялся с экстремальной 296 Speciale.

Ferrari называет новинку моделью с “most direct link to a race car” среди автомобилей нынешней линейки. Подчеркнуть эту связь призвана и премьера, состоявшаяся одновременно с новым 296 Challenge EVO — исключительно трековой версией 296, созданной для того, чтобы “maximise performance in Ferrari Challenge races”. По данным компании, обе машины разрабатывались в тесном сотрудничестве, демонстрируя “symbiotic bond” между гоночными автомобилями Ferrari и серийными дорожными моделями.

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Связь между двумя автомобилями заметна и в их дизайне. Challenge Stradale получила значительно более агрессивную внешность в гоночном стиле по сравнению с GTB и Speciale. В Ferrari отмечают, что “volumes and surfaces of the 296 Challenge Stradale have been stripped of superfluous elements to reduce the car’s visual mass and make its technical functions more readily apparent”.