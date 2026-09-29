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Новый Dodge Charger выходит на рынок со стартовой ценой в 70 тысяч фунтов

Новый Dodge Charger вышел на рынок Великобритании: цены на бензиновую версию R/T с мотором 3,0 л начинаются от 70 000 фунтов стерлингов, сообщает импортёр.
РедакцияР
Редакция
29.09.2026, 19:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Новый Dodge Charger официально поступил в продажу в Великобритании через специализированного импортёра Unity Automotive. Стоимость бензиновой версии Sixpack R/T начинается ровно с £70,000. В Unity сообщили, что вскоре автомобиль можно будет “view and drive” на базе компании в Оксфорде.

«first UK allocations» уже доступны для заказа. Более мощный Scat Pack с отдачей 550bhp стоит на £6,000 дороже базовой версии R/T мощностью 420bhp. В обоих случаях указанные цены относятся к стандартной двухдверной модели. При этом Unity также будет принимать «special orders» на четырёхдверный автомобиль и электромобили Daytona EV, выполненные в соответствии с “customers’ personalised specifications”. Стоимость этих версий пока не подтверждена.

Charger продаётся в США уже более 12 месяцев, а ранее в этом месяце мы наконец протестировали этот маслкар в Италии. На тот момент цены и сведения о способах приобретения автомобиля не были объявлены. Unity подтвердила, что все Charger будут выпускаться с левым рулём, поскольку производство версий с правым рулём не планируется.

Базовый Charger R/T оснащён 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 420bhp. По заявлению производителя, он обладает “the most standard horsepower of any muscle car”. Выше в линейке находится 550bhp Charger Scat Pack с 3,0-литровым двигателем с двумя турбокомпрессорами и характеристикой “high-output”.

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