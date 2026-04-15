На этой неделе в Auto Express представлен новый Cupra Raval

На этой неделе в специальном выпуске Auto Express представлен подробный обзор нового Cupra Raval. Этот автомобиль уже доступен в Великобритании и составит конкуренцию Renault 5, предлагая привлекательную стартовую цену в £23 000.

Редакция также уделила внимание новинке от Volkswagen — модели ID.3 Neo. Немецкий бренд рассчитывает с ее помощью исправить ошибки, допущенные в недавнем прошлом.

Кроме того, в свежем выпуске представлен рейтинг лучших автомобилей, вышедших в 1970-х годах, а также опубликованы итоги премии Product Awards 2026.

В разделе тест-драйвов журналисты Auto Express испытали на дорогах Великобритании электрический Mercedes GLB, впервые опробовали Denza Z9GT и протестировали необычный Microlino.

Среди других материалов — сравнительный тест гибридов Renault Austral и Vauxhall Grandland, в котором выяснялось, кто из них достоин звания лучшего.

