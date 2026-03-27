Новый Chevrolet Corvette Grand Sport и Grand Sport X представлены с мощным 6,7-литровым V8

Легендарная линейка Chevrolet Corvette вновь пополнилась яркой новинкой. В модельном ряду появилась версия Grand Sport на базе последнего поколения C8. Названия Stingray, Z06, ZR1 и Grand Sport неразрывно связаны с историей Corvette, и теперь поклонники марки могут увидеть культовую расцветку: синий кузов с белыми полосами и красными акцентами.

Однако главным событием для нового Grand Sport стал мотор – 6,7-литровый V8 мощностью 535 л.с. и крутящим моментом 705 Нм. Этот двигатель стал самым тяговитым среди всех атмосферных Corvette за всю историю модели.

Новый V8 пришёл на смену прежнему 6,2-литровому мотору мощностью 495 л.с. и в будущем будет устанавливаться и на стандартные версии Corvette Stingray. Повышение мощности стало возможным за счёт увеличения рабочего объёма, установки кованых поршней и шатунов, расширенного дроссельного узла, изменённого отношения компрессии и новой системы впуска.

Четыре центрально расположенных выхлопных патрубка, напоминающие оформление ZR1, обещают насыщенный звук, соответствующий характеру Grand Sport. Тяга передаётся на задние колёса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. По предварительным оценкам, разгон до 100 км/ч может быть быстрее прежних 3,5 секунды у Stingray.

Вместе с Grand Sport дебютировал и новый вариант – Grand Sport X. Эта версия оснащена электрифицированной передней осью мощностью 160 л.с., как у гибридного Corvette E-Ray, что обеспечивает полный привод. В отличие от E-Ray с его 6,2-литровым V8, Grand Sport X получил новый 6,7-литровый двигатель, благодаря чему суммарная отдача увеличилась с 635 до 721 л.с.