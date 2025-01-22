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Электрический суперседан BMW M3 выходит на лед для начала испытаний

Будущее уже здесь: BMW M3 2027 станет первым электрическим суперседаном в истории компании, обещающим установить новые стандарты. Широкие арки и четыре мотора, вдохновленные Rimac Nevera, определенно привлекут внимание. "iM3" на платформе Neue Klasse - новое слово в мире автомобилестроения.
РедакцияР
Редакция
22.01.2025, 13:51·2 мин
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Фото: autoexpress

Идут активные испытания нового суперседана BMW M3 следующего поколения, который должен выйти на рынок в 2027 году и станет первой моделью с чисто электрическим двигателем - моделью, которая, по заверениям подразделения M, "установит новые стандарты".

Мы впервые увидели этот сильно замаскированный прототип в конце прошлого года, когда BMW опубликовала изображения, называя его 'M HP BEV'. Очевидно, что он основан на грядущем Neue Klasse 3 Series 2026 года, хотя есть и некоторые отличия, такие как более широкие арки колес, позволяющие более широкую колею, а также более глубокие боковые юбки.

Графика вокруг каждого колеса указывает на то, что этот прототип работает на четырехмоторной силовой установке, как в гиперкаре Rimac Nevera. BMW уже некоторое время работает над этой конфигурацией, которая должна отличить электрический M3 от стандартной 3 Series EV, вероятно, оснащенной одним или двумя электродвигателями.

Директор по развитию BMW Франк Вебер рассказал Auto Express в сентябре, что M3 EV - который могут назвать BMW 'iM3', судя по недавнему запросу на торговую марку - будет основан на совершенно новой платформе Neue Klasse. Ориентировочная дата начала продаж - уже в 2027 году, "не слишком далеко от первоначального запуска Neue Klasse как линейки продуктов", по словам Вебера. Будет ли расширение этих планов на полностью электрический универсал M3 Touring, пока не установлено.

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