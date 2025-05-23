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Новый концепт BMW Speedtop - ультра-редкий универсал с потрясающим внешним видом

BMW представила новый концепт автомобиля Concept Speedtop, основанный на модели M8 Competition и обещающий динамику и эксклюзивность. 616 лошадиных сил, восьмиступенчатая коробка передач и кузов шутливо названный "шутливо названным бодистайлом" - чтоже всё это обещает?
РедакцияР
Редакция
23.05.2025, 22:51·2 мин
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Фото: autoexpress

На этой неделе компания BMW наконец-то представила свою новую разработку на мероприятии Villa d'Este – концептуальный автомобиль под названием Concept Speedtop, который обещают быть "динамичным, элегантным и экзотичным".

Хотя автомобиль называется концептом, Speedtop повторяет путь, уже пройденный моделью Concept Skytop, представленной на том же мероприятии в Villa d'Este на озере Комо в прошлом году.

Разработка конвертируемой модели Skytop продолжалась в течение последних 12 месяцев, и издание Auto Express неоднократно замечало испытания автомобиля. Очевидно, что серийная версия Skytop выглядит точно так же, как концепт, и можно ожидать того же от Speedtop.

Однако маловероятно, что вы увидите новинку на улицах. Модель Skytop 2024 года была невероятно популярна, все 50 единиц были распроданы еще до официального представления, несмотря на ценник около 500 000 фунтов стерлингов. Speedtop будет еще более эксклюзивным, запланировано выпустить всего 70 экземпляров, стоимость которых составит столько же, сколько и у Skytop.

Фото: autoexpress

Concept Speedtop, созданный на базе самой горячей версии текущей модели 8 Series - M8 Competition, имеет тот же кузов и механическую составляющую, что и Skytop. Под его изящным капотом располагается 4,4-литровый твин-турбо V8 с 616 лошадиными силами, передающими мощность на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Пока не ясно, как дополнительная кузовная работа влияет на вес автомобиля, но время разгона до 100 км/ч, скорее всего, останется на уровне 3,2 секунды.

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