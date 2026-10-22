Новый Bentley Torcal First Edition выводит роскошный электромобиль на новый уровень

Torcal — первый полностью электрический автомобиль в 107-летней истории Bentley — произвел заметное впечатление после премьеры несколько недель назад. Теперь интерес к крупному роскошному электромобилю призвана усилить эксклюзивная версия First Edition.

Новая Bentley Torcal First Edition получила уникальные элементы дизайна снаружи и внутри, разработанные при участии подразделения Bentley по индивидуализации автомобилей Mulliner.

Стандартная Torcal уже отличается впечатляющими характеристиками: два электромотора развивают 810bhp и 1,194Nm крутящего момента, а разгон с нуля до 62mph занимает 3.4 секунды. Версия First Edition создана на базе S, поэтому ее мощность составляет 876bhp, а крутящий момент — 1,350Nm. Система launch control сокращает время разгона SUV на half a second. Как и у S, максимальная скорость First Edition достигает 162mph.

Внешние изменения начинаются с фирменной опции Torcal — ‘Carbon Fibre Styling Specification’. Она включает карбоновые аэродинамические элементы на крыльях, а также корпуса зеркал, боковые пороги и задний диффузор из углепластика. Кроме того, автомобилю доступны уникальные 22-дюймовые колесные диски First Edition с самовыравнивающимися центральными колпачками Bentley, тормозные суппорты Graphene Grey и специальный шильдик First Edition на переднем крыле.

После открытия электроприводных дверей, которые входят в стандартное оснащение новой Torcal, внимание привлекают дополнительные особенности интерьера First Edition. На порогах размещены табличка ‘First Edition’ и напоминание ‘hand crafted’, подчеркивающие особый статус автомобиля.

Передние кресла ‘Wellness’ входят в стандартную комплектацию First Edition. Для ‘regular’ Torcal они предлагаются за дополнительную плату и оснащаются расширенной функцией массажа ног, спины и плеч. Сзади установлены кресла в спецификации ‘Rear Comfort Seat’ с вентиляцией и дополнительной мягкой набивкой подголовников.

Покупателям также доступна дополнительная персонализация. Опция ‘Colour Specification’ предлагает выбор из восьми акцентных цветов и позволяет добавить третий цвет в интерьер. Кроме того, для First Edition можно заказать полностью кожаную отделку и контрастную строчку.

Аудиосистема ‘Naim for Bentley’ также входит в оснащение First Edition. Она включает 28 динамиков и технологию иммерсивного звучания Dolby Atmos.

В Bentley подчеркивают, что First Edition — это не просто вариант комплектации, а “carefully curated expression of Torcal at its most compelling”. Цена Torcal начинается чуть выше £170,000, однако стоимость версии First Edition, как ожидается, окажется значительно выше отметки £200,000.