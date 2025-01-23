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Cadillac Lyriq-V: новый электрический внедорожник мощностью 615 л.с. готов показать BMW iX, кто здесь главный.

Cadillac представил Lyriq-V: электрический SUV с 615 л.с. и дальностью 285 миль. Узнайте о высокой производительности и скорости 0-60 миль/ч за 3.3 секунды. Впереди - запуск на рынке Великобритании!
РедакцияР
Редакция
23.01.2025, 20:41·2 мин
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Фото: autoexpress

Представляем вам новый Cadillac Lyriq-V, самый быстрый представитель марки, который когда-либо появлялся на улицах. Это высокопроизводительная версия роскошного электрического внедорожника, который американская марка планирует представить на рынке Великобритании уже в этом году.

Это также первая чисто электрическая модель в линейке V-Series от Cadillac, которая до сих пор сосредотачивалась на создании спортивных седанов с пылесосом для бензина, чтобы конкурировать с BMW M3 и M5, а также имела версию с 682 л.с. для огромного внедорожника Escalade.

Поскольку Cadillac планирует продавать только электромобили здесь, Lyriq-V обходится без компрессорного V8, вместо этого он оснащен двухмоторной силовой установкой, которая развивает 615 л.с., 880 Нм крутящего момента и полный привод - очень похоже на то, что предлагает BMW iX M60.

Весит новинка более 2,7 тонн без пассажиров на борту, однако Cadillac утверждает, что Lyriq-V все равно разгоняется с 0 до 60 миль в час за 3,3 секунды, когда включены система запуска и уникальный режим Velocity Max. Тем временем ее массивная батарея на 102 кВтч хватает на до 285 миль на одном заряде, согласно заявлениям бренда.

Помимо увеличения мощности, Cadillac установил на Lyriq-V набор тормозов Brembo высокой производительности и устойчивых к перегреву спереди. Подвеска также была опущена и специально настроена, а также увеличено быстрое соотношение рулевого управления.

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